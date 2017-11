Andere artikelen







OPROEP AAN 50 PLUSSERS, Laat je niet naaien, door zo'n gelikte auto verkoper

Lees ik net zo'n oproep of je maar even een auto wilt komen leasen. Laat al je gegevens achter, dan wordt je binnenkort wel weer benaderd door zo'n gelikte verkoper, met zo'n foute stropdas, en zo'n grijns op zijn gezicht... ZO ZO WEER EEN SLACHTOFFER GEVONDEN, hoor je hem dan denken. Als je echt 50 plussers wilt helpen, zet er dan tenminste bij voor welk automerk je werkt, want zo gaat dat bij die "private lease" maatschappijen. Let op, een auto leasen kan meer geld kosten dan er op het kontrakt staat, en als klant ben je gewoon een willoos slachtoffer, van zo'n gehaaide foute autoverkoper. Je wordt gewoon genaaid...

POTVERDIKKE WAT HAAT IK DIE GASTEN ZEG..!!



Ik zou nooit met zo'n type in zee gaan, zelfs niet als je wel kunt zwemmen. Gewoon een tweedehandse kopen, is slechts een éénmalige uitgave, en hou je maandelijks veel meer geld over, en moet je inderdaad ook zelf tanken ja. Ik zou gewoon een leuke showroom opzoeken waar je koffie krijgt, en rustig mag rondkijken, krijg je meteen een indruk van het bedrijf. Zo koop ik als 50 plusser dus altijd een auto...











Redone 12 nov 2017 17:28 Ja natuurlijk die gast denkt dat we seniele oudjes zijn