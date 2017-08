Andere artikelen







mantelzorg is geen hobby, maar een beroep

Mantelzorger is een zwaar onderschat beroep, iets wat je er niet zo maar "even" bij doet. De overheid nivelleert maar en nivelleert maar, en bezuinigd de hele zorg om zeep. Daardoor gaan de mensen die in de zorg werken langzaam kapot. Onderwaardering sloopt mensen.

Ondertussen faalt de GGZ hopeloos. In plaats van mensen te ondersteunen demotiveren ze juist iedereen die probeert mantelzorg te ondersteunen en zich staande probeert te houden in een snel veranderende wereld. Volgens mij hebben de mensen die daar werken zelf hulp nodig.

Volgens goed ingelichte kringen werken ze daar met een zwaar verouderd draaiboek, en zeer gedemotiveerd personeel. Dat zijn paranoïde therapeuten, aldus sommige oud werknemers. Veel psychiatrische verpleegkundigen die ook klantenbezoeken doen, hebben eigenlijk zelf dringend hulp nodig.

Alles samengevat; Mantelzorg zou ondersteund meoten worden, maar door de manier waarop met mantelzorgers wordt omgegaan, onstaat de indruk dat mantelzorg zwaar strafbaar is. Wie daar de dupe van wordt, dat zijn de mensen waar wel over, maar niet mee gepraat wordt. INDERDAAD, patiënten, cliënten, en juist de overlevenden van erstige trauma's, waar juist mantelzorgers hun handen vol aan hebben.

















Geplaatst op 31 augustus 2017 17:29 en 15 keer bekeken

